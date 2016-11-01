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İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji öğleden sonra İstanbul'da il genelinde sağanak yağış beklendiğini açıkladı

01 Kasım 2016 12:45

Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre, ülke geneli parçalı çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kayseri çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, kuzey ve doğu ilçeleri karla karışık yağmur, yüksekleri hafif kar yağışlı 8
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Anadolu Yakası, öğleden sonra il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 16
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 15
İzmir: Parçalı bulutlu 19
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Antalya: Parçalı bulutlu 21
Konya: Parçalı ve çok bulutlu 10.

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