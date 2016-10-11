İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatleri için İstanbul il geneline 'yağmur' uyarısında bulundu.

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre; ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Bursa, Yalova, Denizli, Burdur, Adana ve Hatay'ın kıyı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Ege kıyılarında güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 23

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası, akşam saatlerinde il geneli aralıklı sağanak yağışlı 25

Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 27

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 27

