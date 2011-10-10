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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı İSTANBUL (A.A)

10 Ekim 2011 22:01

-İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı İSTANBUL (A.A) - 10.10.2011 - İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde bu akşam için kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan ''günlük hava tahmin raporunda'',  bölge genelinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtilerek, yağışların akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da zaman zaman kuvvetli olacağının tahmin edildiği vurgulandı. Sıcaklıkların bölgenin batısında 1-2 derece, doğusunda ise 1-2 derece azalacağı ifade edilen raporda, ''Rüzgar kuzey-kuzeydoğudan orta kuvvette, bölgenin kuzeyinde kuvvetli (30-50 km/s) ve Çanakkale çevrelerinde zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) esecek. Akşam saatlerinden itibaren ise bölgenin batısında kuzey-kuzeybatı, doğusunda batı-güneybatı yönlerden orta kuvvette, Trakya ve Çanakkale'de kuvvetli esecek'' denildi. Raporda, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

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