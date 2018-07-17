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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu

17 Temmuz 2018 16:20

Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 18 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00-16.00 arasında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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