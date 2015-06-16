T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeydoğu kesimlerde yerel kuvvetli yağışların beklendiğini duyurdu

16 Haziran 2015 16:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeydoğu kesimlerde yerel kuvvetli yağışların beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İstanbul radarından alınan görüntüler ve yapılan son değerlendirmeler sonucu, öğle saatlerinde (12:00 - 15:00) İstanbul'un Avrupa Yakasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

 

Kuvvetli yağış

 

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada yağışların gökgürültülü sağanak şeklinde meydana gelebileceği belirtilerek "Ülkemizin kuzeydoğusundaki yağışların, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır ile Ağrı'nın kuzey, Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, dolu, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER

meteorolojihavadurumunasılkuvvetli yağışistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24