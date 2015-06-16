İstanbul için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeydoğu kesimlerde yerel kuvvetli yağışların beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İstanbul radarından alınan görüntüler ve yapılan son değerlendirmeler sonucu, öğle saatlerinde (12:00 - 15:00) İstanbul'un Avrupa Yakasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kuvvetli yağış

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada yağışların gökgürültülü sağanak şeklinde meydana gelebileceği belirtilerek "Ülkemizin kuzeydoğusundaki yağışların, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır ile Ağrı'nın kuzey, Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, dolu, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.