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İSTANBUL İÇİN KAR VE BUZLANMA UYARISI

Haber : Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı ve buzlanma uyarısı yaptı

26 Şubat 2018 17:45

Haber : Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı ve buzlanma uyarısı yaptı.

ÇARŞAMBA AKŞAMI KAR YAĞIŞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada  \"İstanbul\'da bu akşam saatlerinde yağmurlu, yarın ) öğleden sonra aralıklı hafif sağanak yağışlı bir havanın hakim olması beklenirken, Çarşamba günü sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul\'un yeni sistemin etkisi altına gireceği ve gün boyu zaman zaman kuvvetli olması beklenen sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin edilmektedir\" denildi.

GECE BUZLANMA OLACAK
Kar yağışının perşembe sabah saatlerine kadar etkili olacağı belirtilen açıklamada, \"Kar yağışının yerini soğuk bir havaya bırakarak terk etmesi beklenmektedir. İstanbul\'da Çarşamba gecesi, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden buzlanma don olayı meydana geleceğinden trafik de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\" ifadeleri yer aldı.
 

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