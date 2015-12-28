İstanbul için kar alarmı

İstanbul'da hava sıcaklığının salı gecesinden itibaren 5 dereceye kadar düşeceği ve kar yağışı beklentisiyle birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) alınan önlemleri açıkladı. Yapılan açıklamada İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) ilgili tüm birimlerinin Salı gününden itibaren alarm durumuna geçeceği bildirildi. Sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlar için toplama merkezleri planlandı.

"Tüm birimler alarm durumuna geçiyor"

DHA’da yer alan habere göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2015-2016 kış sezonunu sorunsuz geçirmek ve şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı" dendi.

Yazılı açıklama şöyle devam etti: "İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Salı gününden itibaren ilgili tüm birimlerin katılımıyla alarm durumuna geçiyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, İtfaiye, Zabıta, Sağlık Ve Sosyal Hizmetler, Park Bahçe Ve Yeşil Alanlar, Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları, İETT, İSKİ, Atık Yönetimi, Trafik, Kırsal Hizmetler Destek, Veteriner Hizmetleri Müdürlükleri, Beyaz Masa, İSFALT, İGDAŞ, İSBAK, Şehir Hatları, Ulaşım A.Ş., İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, BEDAŞ, AYEDAŞ, sorumlu müdürleri AKOM yönetim masasında 24 saat esasına görev yapacak"

"26 acil giriş-çıkış noktası oluşturuldu"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında bin 114 araç ve iş makinesi, 450 personel ile 4000 km yol ağında olumsuzluklara karşı görev yapacak. Toplam 360 adet müdahale güzergahı belirlendi. Tüm araçlar, araç takip sistemi ile anlık olarak AKOM'da takip edilecek. Ana ulaşım yollarının kritik yerlerinde 26 acil giriş-çıkış noktası oluşturuldu, ihtiyaç durumunda acil geçiş için kullanılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatlarıyla köylerde oluşturulan Traktör Kar Kürüme Ekipleri muhtarların sorumluluğunda kendi yollarını açmak için görev yapacak. Toplam 52 km uzunluğundaki metrobüs yolu 32 araç ile sürekli ulaşılmaya açık tutulacak"

"BEUS (Buzlanma erken uyarı sistemi) ile ani hava soğumaları ve buzlanma durumları önceden tespit edilerek ilgili birimler uyarılacak.

Kış şartlarıyla mücadele kapsamında depolarda 240 bin 605 ton tuz ve bin 290 ton solüsyon hazır bekletiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyelerine tuz ve solüsyon desteği sağlanırken talep durumunda takviye yapılacak.

Kritik kavşaklarda 52 kurtarıcı ve çekici muhtemel yolda kalmalar ve kazalara karşı hazır bekletilecek. İlçe Belediyelerinde 24 saat nöbetçi ve görev yapacak ekipler hazır bekletilecek. İlçeler kendi imkânları yetersiz kaldığı durumlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından desteklenecek.

Sokakta yaşanlar toplama merkezlerine götürülecek

Sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlar için toplama merkezleri planlandı. Vatandaşlar zabıta, polis, ambülânslar ile toplanarak sağlık kontrollerinden geçirilerek misafir edilecekler. İlçe Belediyeleri kendi bölgelerinde tespit ettikleri evsiz vatandaşları Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanelerine getirecekler"