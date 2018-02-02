 İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul DHA

Meteorolojiden yapılan açıklamada yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara\'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli güneybatı (lodos) yönlerden rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak pazar günü öğle saatlerine kadar Marmara’nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir) ve Kuzey Ege kıyıları (İzmir) ile İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımında aksamalar ile soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir