 İstanbul için çok kuvvetli yağış uyarısı

Erhan TEKTEN/ İSTANBUL, (DHA) METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul için çok kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yaptı.

Meteoroloji\'den yapılan uyarıda, yağışın bugün öğle saatlerinde itibaren başlayacağı yarın ise etkisini artıracağı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: \"İstanbul\'da geceden bu yana aralıklarla devam eden hafif sağanak yağışların; bugün öğleden itibaren etkisini arttıracağı ve yarın akşam saatlerine kadar kentin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli , güney ilçelerinde ise kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir\"