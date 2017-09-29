T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul için 'çok kuvvetli sağanak' uyarısı

İstanbul için hafta sonu çok kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

29 Eylül 2017 16:14

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre,İstanbul'da yarın Avrupa, pazar günü Anadolu yakasında ağırlıklı olmak üzere çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kırklareli ve Tekirdağ çevresinde de yarın sağanak etkili olacak. Yağışların özellikle Vize, Demirköy, Saray ve Çerkezköy'ü içine alan doğu ilçelerinde etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Çanakkale'nin doğusundaki Gelibolu, Lapseki, Biga, Çan ve Yenice ile Balıkesir'in kuzeyindeki Erdek, Bandırma ile Gönen ilçelerinde de hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor.

Bu bölgelerdeki vatandaşların, ani sel, su baskını, kuvvetli poyraz ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

ETİKETLER

İstanbulsağanakyağışuyarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24