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İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan

07 Temmuz 2020 17:29

İBB AKOM bunaltıcı sıcakların yarın yerini rüzgarlı ve yağışlı havaya bırakacağı beklentisini paylaşarak, ani ve yerel olarak görülen yaz yağmurları nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

 
İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan

Bu akşam yerel olarak görülmesi beklenen yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren, özellikle Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe, Kartal) kısa süreli kuvvetli şekilde etkili olacağı ve yarın öğle saatlerinden sonra bölgeyi terk edeceği bekleniyor.AKOM, ani ve yerel olarak görülen yaz yağmurları nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaş bilgilendirildi.

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