İstanbul-Hicaz demiryolu hayata dönüyor

T24 - İstanbul-Hicaz Demiryolu 100 yıllık aradan sonra bir defa daha yapılıyor. 1 Eylül 1900 tarihinde ilk temeli atılan ve 1904 yılından itibaren aşama aşama hizmete giren İstanbul-Mekke hattı canlandırılacak.







Abdülhamid Han'ın en önemli projelerinden biri olan hattın yeniden devreye girmesiyle İstanbul-Mekke arası hızlı trenle 24 saate inecek.



Yılda iki milyon yolcunun taşınacağı hızlı demir yolu şebekesi daha sonra Cidde ve Medine'yi de kapsayacak.

4 ülkeden geçecek

Dört ülkeyi kapsayan projenin Ürdün ve Suriye ayakları Arabistan demiryolu ağına entegre edilecek.



Suudi Arabistan hükümeti de İstanbul Mekke Hızlı Demiryolu Projesi'ne büyük önem veriyor. Proje sayesinde bölge ülkeleri arasındaki ticaret hacminin daha da artacağını belirten yetkililer, Edirne'den kesintisiz Medine'ye ulaşabilecek.



TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman Mimar ve Mühendis Dergisi'ne yaptığı açıklamada proje kapsamında yürütülen rehabilitasyon çalışmasının sürdüğünü belirterek, Ürdün, Suriye ve Suudi Arabistan'da da aynı projeyle ilgili benzer çalışmaların yapıldığını kaydetti.

1918'de son seferini yaptı



Son sefer 1918'de yapıldı. O tarihten sonra İngilizlerin tahrip ettiği demiryolu günümüze kadar bir daha kullanılamadı.



O güne kadar 40 günde aşılan Şam-Medine arası da, 3 günde katedilmeye başlanmıştı.

Demiryolu'nun hazin öyküsü



Hicaz Demiryolu'na 1 Eylül 1900 tarihinde Şam'da yapılan resmi bir törenle fiilen başlandı.



1 Eylül 1904'de hat 460. kilometrede bulunan Maan'a ulaştı.



Hicaz Demiryolu'nun Akdeniz'e bağlantısını sağlayacak Hayfa hattı ise Eylül 1905'de bitti.



Yapılan başka tali hatlarla birlikte 1918'de Hicaz Demiryolu'nun uzunluğu 1900 kilometreyi aşmış idi.



Hicaz Demiryolu işletmeye açıldıktan sonra Hayfa ile Şam arasında her gün, Şam ile Medine arasında haftada üç gün karşılıklı yolcu ve ticari eşya katarları çalışıyordu.



Daha önce Şam-Medine güzergâhı develerle 40 günde katedilirken Hicaz Demiryolu ile aynı mesafe 72 saate (3 gün) inmişti. Üstelik hareket saatleri namaz vakitlerine uygun şekilde tanzim edilmişti.



1911'den itibaren başlatılan bir uygulama ile dini ve milli bayramlarda özel tren seferleri düzenlendi.



1918 sonrasında işgal kuvvetlerinin demir yolunu tahrip edip bölgeyi ele geçirmesiyle ulaşım günümüze kadar yapılamadı.

İstanbul'dan Mekke'ye hızlı trenle yolculuk



Projeye hızlı tren istasyonlarıyla başlayan Türkiye, Hicaz Demiryolu'nun tekrar canlandırılması için öncelikle İstanbul-Ankara-Konya yüksek hızlı demiryolu hattı inşaatını tamamlama aşamasına getirdi.



Ankara-Konya Yüksek Hızlı Hattı hizmete alındı. Konya-Karaman-Adana sınır rehabilitasyon projesi sürüyor. Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan'da da benzer çalışmalar var. 2012-2015 tarihlerinde projelerini tamamlayacak. Proje bittiğinde İstanbul'dan yola çıkan bir tren, 24 saatte Mekke'ye ulaşacak.



Yılda en az 2 milyon yolcu kapasiteli olacak sistemi Marmaray Projesi ve İstanbul-EdirneHızlı TrenProjesi de tamamlandığında Avrupa ulaştırma ağı içerisine dahil edilecek.

Hareket saatleri namaz vakitlerine göre ayarlandı



Hicaz'a giden trenlerin hareket saatleri namaz vakitlerine uygun şekilde tanzim edilmişti. Tren, istasyonlarda yolcular namazlarını kılacak kadar bekletiliyordu. Vagonda günün beş vaktinde hacılara müezzinlik yapan bir görevli de bulunuyordu.





(Türkiye Gazetesi)







