İstanbul Havalimanı'nı kaç yolcunun kullandığı belli oldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan ve inşaatı süresince işçilere yönelik hak gasplarıyla gündeme gelen İstanbul Havalimanı'ndan kaç yolcunun seyahat ettiği belli oldu.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, açılıştan bu zamana kadar İstanbul Havalimanı'ndan 111 bin 317 yolcunun seyahat ettiğini açıkladı.



Twitter adresinden açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nı şimdiye kadar 111 bin 371 yolcumuz kullandı. 10 Ocakta başlayacak ilave iç ve dış hat seferlerimiz ile günde 32 seferin üzerine çıkıyoruz. Promosyon fiyatları ile hem uçuşunuzu yapın hem büyük projeyi görün. İstanbul Havalimanı ile THY yüksekten uçacak" dedi.