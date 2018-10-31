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Dünya

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN İLK YURT DIŞI SEFERİNE SU TAKIYLA KARŞILAMA

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- İSTANBUL Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapıldı

31 Ekim 2018 22:18

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- İSTANBUL Havalimanı\'ndan ilk yurt dışı seferi bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne (KKTC) yapıldı. Ercan Havalimanı\'na inen uçak su takı ile karşılandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda açılan İstanbul Havalimanı\'ndan ilk yurt dışı seferi için saat 17.30\'da havalanan TK978 sefer sayılı Boeing 777-300 tipi yolcu uçağı, saat 18.55\'te KKTC\'deki Ercan Havalimanı\'na indi. 136 yolcusu ile Ercan Havalimanı\'na inen uçak su takı ile karşılandı. KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan\'ın da katıldığı karşılama töreninde gelen yolculara ilk uçuş anısına güller verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Uçağın su takıyla karşılanması
- Yolcuların inmesi ve açıklamaları
- Bakan\'ın açıklamaları
- Detaylar

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