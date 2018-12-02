İstanbul Havalimanı'nda yüzlerce işçi jandarma zoruyla koğuşlardan çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Zafer Anıtı” diye nitelediği ve 29 Ekim’de resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı’nda işçilerle ilgili gerilim devam ediyor. Konkordato ilan eden şirketlerde çalışan 240’tan fazla işçi, ücretlerini alamayınca bilgi almak için gittikleri İGA’dan, "muhatabınız biz değiliz" denerek jandarma-polis zoruyla koğuşlardan çıkarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul Havalimanı şantiyesinde çalışan 240’tan fazla işçi aylardır ödenmeyen ücretlerini çalıştıkları DSG ve Kartela Dekorasyon firmalarından talep etti. 13 Kasım 2018’de konkordato ilan eden DSG ve Kartela Dekorasyon şirketlerinden olumlu yanıt almayan işçiler bilgi almak için dün gittikleri İGA yetkililerinden de “muhatabınız biz değiliz” yanıtı aldı. Bunun üzerine akşam saatlerinde jandarma ve polis eşliğinde işçilerin kaldığı Akpınar kampına gelen yetkililer işçilere, "Ya çalışırsınız ya da koğuşlardan çıkarsınız" diyerek tehdit etti. Şantiyeye gelen jandarma ve polisin, özel güvenliklerle birlikte koğuşlara girerek, işçileri zorla çıkardı. otobüslere bindirerek kamp alanından çıkardı.

"100 lira verip eve gönderecekler"

Dev Yapı İş Genel Sekreteri Nihat Demir, şirketlerin konkordato ilan edip işçilerin maaşlarını ödemekten kaçtığını belirterek,“Şirkettin yetkilileri işçilere,‘biz size 100 TL verip otogara götürep sizi memleketinize göndereceğiz’ demişler” ifadelerinde bulundu. İşçilerin, yetkililerin bu tutumuna karşı, “Paramazı almadan gitmeyecez” dediğini belirten Demir, İGA’nın, “Bugün misafirimiz olun sizi yarın göndereceğiz” cevabında bulunduğunu söyledi. İşçilerin özel harekat polisiyle kamp alanından çıkarıldığını vurgulayan Demir,“Amaçları, yalanla dolanla işçileri kamptan çıkarıp bir daha kampa koymamaktır. Firmalarda, kimi işçinin 3 ay kimisinin ise 1 ay olmak üzürü en 7-8 bin TL gibi birikmiş paraları var. Sendika olarak sonuna kadar işçilerle dayanışmada olacağız”dedi. Jandarmanın işçileri özel harekat polislerinin bulunduğu bir bölgeye de taşımak istediklerini ve bazı işçilere “Pazartesiye kadar burada kalın” dediği öğrenildi.

İnşaat İş Sendikası üyesi Tezcan Acun ise, “Firma yetkilileri işçilere alacaklarına dair bilinmeyen bir kağıt imzatılmaya çalışmış. Bu yasal değil önceden bildirmeleri lazım” açıklamasında bulundu.

“Nerede bu paralar?"



Aylardır maaşlarının ve prim ödemelerinin yapılmadığını belirten işçiler “İGA ‘ben verdim’, DSG ‘ben almadım’ diyor. Nerede bu paralar?” diye sordu. Bir havalimanı işçisi deücret taleplerinin “Ay sonu halledeceğiz” şeklinde geçiştirildiğini belirterek dört aydır ücretlerinin parça parça yatırıldığını ve 30 gün çalışmalarına rağmen sigortalarının 10 gün gösterildiğini belirtti. Havalimanından bir başka işçi de durumu, “IGA bize, ‘sizin alacaklarınızı biz ödeyeceğiz’ dedi, ancak oyaladılar bizi. Bu akşam saatlerinde burayı terk edin diyerek bizi sokağa attılar” sözleriyle açıklıyor.