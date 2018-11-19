İstanbul Havalimanı'nda otopark ücretleri belli oldu

29 Ekim'de yapılan resmi açılış törenin ardından 2 ay ücret alınmayacağı açıklanan İstanbul Havalimanı’nında, otopark ücretleri belli oldu. Otomobil sahiplerinden 0-1 saat aralığında 19,75 TL, 12-24 saat aralığında ise 60 TL alınacak.

İstanbul Havalimanı için belirlenen 2018 yılı ücret tarifesine göre engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı veya bulunduğu araçlardan(her defasında azami 15 güne kadar), şehit ailelerinin birinci dereceden yakınlarının özel araçlarından (her defasında azami 15 güne kadar) ücret alınmayacak. 31 Ekim'de THY’nin Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü’ye günlük seferlere başladığı İstanbul Havalimanı otoparkı kendi araçları ile gelen yolculara kolaylık olması açısından 2 ay süresince (30 Aralık 2018'e kadar) ücretsiz yapılmıştı. 2018 yılı için belirlenen ücret tarifeleri yeni ücret tarifeleri yürürlüğe konulmasına kadar yürürlükte kalacak.

İç/Dış hatlar kapalı otopark (otomobiller için)

Park süresi (Saat/TL)

0-1 saat: 19,75 TL

1-3 saat: 24 TL

3-6 saat: 37,75 TL

6-12 saat: 44,75 TL

12-24 saat: 60 TL

Abonman (otomobiller için)

4 gün:173,50 TL

7 gün:284 TL

15 gün:387,50 TL

Aylık:423 TL

Motor, motosiklet

0-1 saat:9 TL

1-3 saat:12,25 TL

3-6 saat:18,75 TL

6-12 saat:22,75 TL

12-24 saat:30,50 TL

Abonman (motor,motosiklet için)

4 gün:87 TL

7 gün:141,75 TL

15 gün:193,75 TL

Aylık:212 TL

Açık otoparklar için (otomobil)

Park süresi (Saat/TL)

0-1 saat:15 TL

1-3 saat:18 TL

3-6 saat:27,25 TL

6-12 saat: 30,50 TL

12-24 saat:42,25 TL

Abonman aylık 316 TL

Motor, motosiklet (açık otopark için)

0-1 saat:7,75 TL

1-3 saat:9 TL

3-6 saat:13 TL

6-12 saat:15,50 TL

12-24 saat:20,75 TL

Abonman aylık:161,25 TL

Minibüs/pikap (açık otopark)

0-1 saat:17 TL

1-3 saat:22,75 TL

3-6 saat:30 TL

6-12 saat:35,75 TL

12-24 saat:49,50 TL

Abonman aylık:358,75 TL

Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet (açık otopark)

0-1 saat:20 TL

1-3 saat:27,75 TL

3-6 saat:33,75 TL

6-12 saat:42,25 TL

12-24 saat:57,20 TL

Abonman aylık:402,25 TL

DHMİ Kiracısı, Taksi İşletmeleri ve Nakliyeciler, Havalimanında görevli personel/personel servis araçları için ise açık otopark aylık abonman 130 TL

Engelli, gazilere ve şehit ailelerine her defasında azami 15 güne kadar ücretsiz

Devlet Personel Başkanlığının “Devlet Teşkilatı Bilgi Bankasında” listelendirilmiş olan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşların (hizmet satın alma yoluyla kiralanan araçları dahil) araçlarına (azami 1 saat süre ile), Kordiplomatik plakalı araçlara (bir saate kadar),Engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı / bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar),Şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) personelinin kullandığı özel araçlara, DHMİ tarafından işletilen otoparkları kullanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin özel araçlarına tarife uygulanmayacak.

Atık atanlardan kalış süresi üzerinden yüzde 100 zamlı ücret alınacak

Otoparklarda araç yıkanması, araçlardan çıkan atıkların atılması gibi hususları yapanlardan parkta kalış süresine göre hesaplanacak ücret yüzde 100 zamlı alınacak. Ödeme yapıldıktan sonra 15 dakika içerisinde otoparktan çıkılmaması halinde 15 dakika üzeri süre tarifeye göre ücretlendirilecek. Otopark işletmecileri; DHMİ’ne bilgi verilmesi kaydıyla ücretsiz uygulama ya da tarife altı indirim yapabilecek.