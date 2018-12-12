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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KAR YAĞIŞI

  *Yağış hava trafiğinde herhangi bir aksaklığa neden olmadı  Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) İstanbul yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı İstanbul Havalimanı çevresinde de görüldü

12 Aralık 2018 15:33

 

*Yağış hava trafiğinde herhangi bir aksaklığa neden olmadı 

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı İstanbul Havalimanı çevresinde de görüldü. İstanbul\'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur başladı. Kar yağışı ilerleyen saatlerde İstanbul Havalimanı çevresinde etkili oldu. Yağış, hava trafiğinde herhangi bir aksaklığa neden olmadı. 

Görüntü dökümü:
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-Kar yağışı
-Havalimanından görüntüler
-Detay görüntüler 
 
 

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