İstanbul Havalimanı'nda B777'nin 30 dakikalık yolcu köprüsü parkı 181 euro

Gökhan Artan / İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Resmi açılışı 29 Ekim\'de yapılan İstanbul Havalimanı\'nda, uçakların park ettiği yolcu köprülerinden 30 dakikalık park ücreti, uçakların azami kalkış ağırlığına göre dış hatlarda 43.22 ile 181 euro arasında belirlendi. İç hatlarda ise bu tarife 21.77 ile 90.67 euro arasında değişiyor.

Dış hat uçunda, 30 dakikalık yolcu köprüsü parkı ücreti 349 yolcu kapasiteli Boeing 777-300 ER tipi uçaklardan 181 euro, iç hatlarda ise 90.67 euro olarak belirlendi. Köprüde kalış süresi azami iki saat olurken, bu sürenin aşılması halinde, aşılan her yarım saat için yolcu köprüsü ücreti yüzde 25 zamlı uygulanacak.Tarifedeki ücretleri terminal işletmecisi, havayolu şirketlerinden alıyor.

Hangi uçaklardan park ücreti olarak ne alınacak(30 dakikalık ücretler)

289 ile 305 yolcu kapasitesine sahip azami kalkış ağırlığı 235 bin kilogramlık olan Airbus 330-300 tipi uçaklardan dış hat 161.20 euro, iç hatlarda ise 80.92 euro

349 ile 400 yolcu kapasitesine sahip azami kalkış ağırlğı 351 bin 534 kilogramlık Boeing 777-300ER tipi uçaklardan dış hat 181 euro, iç hatlarda ise 90.67 euro

151 ile 169 yolcu kapasitesine sahip azami kalkış ağırlığı 85 bin 139 kilogram olan Boeing 737/900ER uçaklardan dış hatlarda 72.80 euro, iç hatlarda ise 36.40 euro

151 ile 189 yolcu kapasitesine sahip azami kalkış ağırlığı 76 bin 833 ile 79 bin 15 kilogram olan Boeing 737-800 tipi uçaklardan 72.80 euro,iç hatlarda ise 36.40 euro

178 ile 194 yolcu kapasiteli azami kalkış ağırlığı 89 bin kilogram olan Airbus 321-200 tipi uçaklardan 72.80 euro,iç hatlarda ise 36.40 euro

İstanbul Havalimanı\'nda terminalde yolcu köprülerine yanaşan hava araçlarına yolcu köprüsü, 400Hz Elektrik, Isıtma Soğutma Havalandırma hizmeti (PCA) ve Su hizmetlerine ilişkin tarifesi şöyle:

Azami kalkış ağırlığı / kütlesi (kg) - Dış Hat - (30 dakikalık yolcu köprüsü ücreti)

0 - 50,000 kg - 43.22 euro

50,001 - 75,000 kg - 56.22 euro

75,001 – 106,000 kg - 72.80 euro

106,001 - 152,000 kg - 94.25 euro

152,001 - 212,000 kg - 136.50 euro

212,001 - 300,000 kg - 161.20 euro

300,001 ve üzeri kg - 181 euro

Azami kalkış ağırlığı / kütlesi (kg) - İç hat ücreti (30 dakikalık yolcu köprüsü ücreti)

0 - 50,000 kg - 21.77 euro

50,001 - 75,000 kg - 29.25 euro

75,001 – 106,000 kg - 36.40 euro

106,001 - 152,000 kg - 47.12 euro

152,001 - 212,000 kg - 68.25 euro

212,001 - 300,000 kg - 80.92 euro

300,001 ve üzeri kg - 90.67 euro

Yolcu köprüsünde verilecek hizmetlerin tarifesi

Yolcu köprüsü hizmetleri ücretleri, hava aracının azami kalkış ağırlığı üzerinden hesaplanıyor.Yolcu köprüsündeki 400 Hz Elektrik (Beher dakikası) hizmeti dış hatlarda 1.57 euro, iç hatlarda 0.79 eurosu (her sefer) dış/iç hat uçuşlarında hava aracının azami kalkış ağırlığı 152 bin kilograma kadar 15.91 euro, üstü ise 26.52 euro oldu. IsıtmaSoğutma Havalandırma hizmeti (PCA) ise (her dakikası) iç ve dış hat uçuşlarında ayrı ayrı azami kalkış ağırlığına göre 0.35 euro ile 1.23 euro arasında değişiyor.

Uçağın park etmesiyle başlıyor

Hava aracının geliş ya da gidiş havalimanlarından birisinin yurt dışı olması durumunda 2018 yılı için belirlenen tarifedeki dış hat ücretleri uygulanıyor. Yolcu köprüsü hizmeti süresi, uçağın park etmesiyle başlıyor ve geriye itme (push-back) başladığında bitiyor.Yolcu köprüsünde verilen 400 Hz Elektrik ve Isıtma-Soğutma Havalandırma hizmeti (PCA) ücreti, kullanım süresine göre alınıyor.Yolcu Köprüsü ücreti, yarım saatlik ücret üzerinden beher yarım saat için hesaplanıyor. Yarım saatin altındaki süreler, yarım saat olarak esas alınıyor. Köprüde kalış süresinin bir saati aşması durumunda ilk 15 dakika için ücret alınmıyor.Yolcu köprüsünde hava aracına sağlanan 400 Hz Elektrik ve PCA hizmeti süresi, sistemlerin hava aracına bağlanmasıyla başlıyor ve hava aracından alınmasıyla bitiyor.

Türkiye\'ye gelmeyen teknik iniş yapanlardan köprü ücreti yüzde 50\'si alınacak

Ticari hava taşıyıcısı niteliği bulunmayan, turistik veya sivil havacılıkla ilgili sportif amaçlarla özel olarak Türkiye\'ye gelen yük, posta veya yolcu alıp indirmeyen hava araçlarına ve bu hava araçları kapsamında olup, Türkiye\'ye gelmemekle birlikte teknik iniş yapan uçaklardan yolcu köprüsü ücretinin yüzde 50\'si alınacak.Yolcu köprüsünün müsait olması halinde, köprüde normal kalış süresinden önce köprüye yanaşmış olan hava araçlarına, normal kalış süresinden önceki süre için, yolcu köprüsü ücretinin yüzde 25\'i uygulanacak.İki veya üç köprülü park pozisyonlarında hava yolu tarafından her iki köprünün de aynı anda kullanılması halinde, tarifedeki normal köprü ücretinin (ilgili tonaja göre) yüzde 20\'si ikinci köprü ücreti olarak ilaveten alınıyor. Üçüncü köprünün de aynı anda kullanılması durumunda ise üçüncü köprü içinde tarifedeki ücretin yüzde 20’si ayrıca alınıyor.