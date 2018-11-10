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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA  09.05

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)  Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümünde İstanbul Havalimanı'nda saatler 09

10 Kasım 2018 13:06

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) 
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 80\'inci ölüm yıl dönümünde İstanbul Havalimanı\'nda saatler 09.05\'i gösterdiğinde hayat 2 dakikalığına durdu. 
İstanbul Havalimanı\'nda görevli işçiler ve personel Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 80\'nci yıl dönümünde Dış Hatlar Terminali\'nde saygı duruşundu bulundu. İGA CEO\'su Kadri Samsunlu ve idarecilerinde katıldığı saygı duruşu öncesi havalimanından Türkçe ve İngilizce anonslar yapıldı. 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Görüntü dökümü:
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-Saygı duruşundan görüntüler
-Türkçe ve İngilizce anonslar
-personel ve işçilerden görüntüler
-Detay görüntüler 
10.11.2018 - Haber Kodu : 181110026

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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