İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı: Belediyenin işi taksicilik yapmak değil, aç geziyoruz

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'a 5 bin yeni taksi projesine ilişkin olarak, "Şu an taksicilerin çay içecek, evine ekmek götürecek parası yok, aç geziyor taksiciler. Belediyenin işi taksicilik yapmak değil" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, İstanbul Havalimanında görevli basın mensuplarına yaptığı açıklamada, taksicilerin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a 5 bin yeni taksi plakası çalışması hakkında geçen cuma günü ve dün açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Can, şu değerlendirmede bulundu: "Bütün samimiyetimle söylüyorum şu anda taksicilerin çay içecek ve evine ekmek götürecek parası yok cebinde. Aç geziyor taksiciler. 'Ben 5 bin taksi plakası çıkaracağım.' demek bize göre son derece yanlış. Zamanlaması da yanlıştır. Bize göre ihtiyaç da yoktur. Sivil toplum örgütleriyle de meslek temsilcileriyle böyle bir mutabakat sağlamadan yapılan açıklamayı doğru bulmuyoruz.

İhalenin yapılması için her şeyden önce korsanın İstanbul'da bitirilmesi gerekir. Korsanı bitirdikten sonra bilimsel bir çalışma yapılır ve ondan sonra İstanbul'da taksiye ihtiyaç var ise ihale yapılabilir. İstanbul'da kesinlikle şu anda taksiye ihtiyaç yoktur."

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"Belediyenin işi taksicilik yapmak değil"

Can, İBB'nin projeyi hayata geçirmek istemesi halinde yasal zeminlerde mutlaka haklarını arayacaklarını kaydetti.

İmamoğlu'nun Avrupa'nın bazı kentlerindeki taksi sayılarına ilişkin bilgilere verdiğini hatırlatan Can, "Belediyenin işi taksicilik yapmak değil. Başkanımız Avrupa'dan örnekler verdi. Diyor ki 'Paris'te 8,5 milyon nüfus var. 16 bin taksi var.' Paris'te 8,5 milyon nüfus var ama 50 milyona yakın turist var. Bunun hesabını yapıyor mu başkan? İnsanların Paris'teki alım gücüyle bizim alım gücümüz bir mi? Bunların hepsinin hesabının yapılması, bilimsel bir çalışma yapılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Can, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesinin İstanbulluya hizmet getirmek olmadığını, projenin amacının belediye kaynak üretmek olduğunu savundu.