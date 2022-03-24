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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonunda aralarında yer hizmeti personelinin bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı

24 Mart 2022 14:19

İstanbul Havalimanı Gümrük, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Brezilya'dan yüklü miktarda uyuşturucu geleceği ihbarı üzerine başlattığı operasyonda aralarında yer hizmeti personelinin bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gümrük ekipleri Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul Havalimanı'na yüklü miktarda uyuşturucu sevk edildiği ihbarı geldi. Harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden kargonun gelişini takip etti. Operasyonu genişleten ekipler, yüklü miktarda uyuşturucu maddeye el koyarken aralarında kamera görüntüleriyle tespit edilen yer hizmeti görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. (DHA)

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