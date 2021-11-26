İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Havalimanı ve devamında kentte yapılan operasyonda 10,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu bir yolcuyu riskli olarak değerlendirdi. Söz konusu yolcuyu havalimanına getiren uçak, bilgi sistemleri üzerinden takip edilerek iniş yaptığında operasyon için harekete geçildi.

Şüpheli yolcunun beraberindeki bagajlar x-ray cihazında kontrol edildi. Burada yapılan taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine açılan bagajların içerisinde ilk bakışta suç unsuruna rastlanmadı. Bunun üzerine ekipler bagajlarda narkotik dedektör köpekler yardımıyla arama yaptı. Köpeklerin bagajlarda bulunan kadın terliklerine tepki verdiği gözlendi.

Bunun üzerine bağlantı noktalarından ayrılan terliklerin içerisinde dolgu malzemesi görünümünde beyaz renkli, kalın kalıplar halinde plakalar bulundu. Söz konusu plakalardan alınan numunenin analizinde, metamfetamin cinsi uyuşturucu madde olduğu saptandı. Operasyon sonucunda 6,5 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Uyuşturucunun yurt içindeki alıcılarını tespit etmek amacıyla soruşturma derinleştirildi. Kent içerisinde belirlenen adreslerde gerçekleştirilen operasyonda alıcılar yakalandı. Söz konusu alıcıların kullandıkları otomobilde yapılan aramada, benzer yöntemle terlikler içerisine gizlenmiş 4 kilogram uyuşturucu daha ele geçirildi.

Birbiri ile bağlantılı iki operasyon sonucunda toplam 10,5 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. (AA)