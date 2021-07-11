İstanbul Havalimanı'nda uçuşların artmasıyla terminal otelindeki doluluk yüzde 70'lere çıktı

Yotel İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Bora Göymen, uçuşların artmasıyla terminal otelindeki doluluk oranlarının yüzde 70'lere kadar çıktığını bildirdi.

Yotel İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Göymen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle doluluk oranlarının yüzde 30'lara kadar düşmesinin ardından kademeli normalleşme sürecinin yaşandığını söyledi.

Bu süreçle birlikte otelde artan doluluğa dikkati çeken Göymen, şöyle devam etti:

"2020 yılında pandeminin başlamasıyla beraber, İstanbul ve Türkiye genelinde doluluk oranları yüzde 60'lara kadar azalma gösterdi. Yani yüzde 75 doluluklardan yüzde 30'lara kadar düşmüştü. Biz de aynı doluluğu göstermiştik. Fakat İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla beraber çok yüksek bir ivme kazanarak doluluğumuzu oldukça iyi duruma getirdik. İstanbul ve Türkiye'nin devam ettirdiği yüzde 35'leri kısa zamanda yüzde 50'lere çektik. 2020 yılında yüzde 50-60 doluluklar yakalayarak, şehrin 30-35'lerde götürdüğü doluluğu neredeyse iki katına çekme durumuna geldik."

Göymen, yıl sonu beklentilerinin yüzde 85 doluluk oranına ulaşmak olduğunu belirtti.

1 Temmuz'a kadarki dönemde turizm sektörünün doluluk oranlarında yüzde 35'lerde kaldığını dile getiren Göymen, "Bizim, 2021 yılına başladığımızda, ilk 6 ayımıza baktığımızda yüzde 70 doluluğumuz var. Dolayısıyla bu çok ciddi bir doluluk diye düşünüyorum. Geçiş havalimanı olduğumuz için doluluğumuzu rahatlıkla yüzde 70'e çektik. İlk 6 ayı öyle tamamladık." dedi.

Göymen, Yotel olarak İstanbul'da çok başarılı olduklarını, toplam 18 otel arasında 1 numaraya kadar çıktıklarını bildirdi.

Dünyadaki bütün otellerinin hemen hemen açıldığını anlatan Göymen, şunları kaydetti:

"Doluluklar çok hızlı bir şekilde yükselmiyor fakat Türkiye için rahatlıkla söyleyebiliriz, özellikle İstanbul için. 1 Temmuz'dan sonra da bu ivme hızlı bir şekilde yukarı gitti diyebiliriz. Aşılamanın başarısı devam ettiği sürece ve yurt dışından turistler, özellikle Rusya bölgesinden turistler gelmeye devam ettiği sürece bu şekilde ivme yükselecek ve uzayarak devam edecektir. Normalde sezon eylül-ekim gibi biterdi ama bu biraz daha uzayabilir ve daha iyi bir duruma gelebilir. Uçaklar artıyor, turist sayısı artıyor. İlk 6 ayda yaptığımız yüzde 70 doluluğumuzu ikinci 6 ayda yüzde 85'e kadar çıkaracağımızı düşünüyoruz. Bu da iyi bir doluluk diye düşünüyorum."

En çok Amerikalı ve Rus turistler konaklıyor

Göymen, İstanbul Havalimanı'ndaki oteli en çok Amerikalı ve Rus turistlerin tercih ettiğini söyledi.

ABD'li yolcuları Rusya ve Ukraynalıların takip ettiğini dile getiren Göymen, "Kara tarafında, bu sene sadece ikinci sıraya Türkiye'yi yerleştirerek, değiştiriyoruz. Dolayısıyla kara tarafında Amerika, Türkiye, Rusya oluyor. Hava tarafında Amerika, Rusya, Ukrayna diye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.