İstanbul Havalimanı'nda oluşan bu görüntü tepki çekti

İstanbul Havalimanı'nda personel giriş ve çıkışlarının sadece -2. kattan yapılması yoğunluğa neden oldu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından alınan kararla; özellikle girişlerde personelin yetersiz kalması nedeniyle giriş ve çıkış yapacak çalışanların sadece -2. katı kullanacağını duyurması yeni bir sorun ortaya çıkardı. Bu karar sonrası sadece -2. katta yoğunlaşan personeller hem oluşan uzun kuyruklara hem de dakikalarca asansör beklemeleri nedeniyle tepki gösterdi.

Özellikle pandemi döneminde oluşan yoğunluğun riski artırdığına dikkat çeken personel, İGA'dan çözüm bekliyor.