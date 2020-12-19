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İstanbul Havalimanı'nda oluşan bu görüntü tepki çekti

19 Aralık 2020 14:37

İstanbul Havalimanı'nda personel giriş ve çıkışlarının sadece -2. kattan yapılması yoğunluğa neden oldu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından alınan kararla; özellikle girişlerde personelin yetersiz kalması nedeniyle giriş ve çıkış yapacak çalışanların sadece -2. katı kullanacağını duyurması yeni bir sorun ortaya çıkardı. Bu karar sonrası sadece -2. katta yoğunlaşan personeller hem oluşan uzun kuyruklara hem de dakikalarca asansör beklemeleri nedeniyle tepki gösterdi.

Özellikle pandemi döneminde oluşan yoğunluğun riski artırdığına dikkat çeken personel, İGA'dan çözüm bekliyor.

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