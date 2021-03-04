İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan 7 memurdan 6'sı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'ndaki Hazine ve Maliye Bakanlığı Gümrük Saymanlık Müdürlüğü'ne bağlı veznede çalışan 7 memur dün gözaltına alındı.

Memurların yurt dışından gelen ve yurt dışına çıkacak olan yabancıların vize ihlal cezalarını ödemeleri sırasında dolar ve Euro'larını düşük kurdan bozan ve yine el çabukluğuyla paralarının çaldıkları iddia edildi.

İrtikap ve tırnakçılık yoluyla nitelikli hırsızlıkla suçlanan 7 kişi, emniyetteki sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan 7 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (ANKA)