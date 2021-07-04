İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Havalimanında bulunan şüpheli paketten çamaşır çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı iç hatlar bölümünde fark edilen ve bomba alarmı verilmesine neden olan şüpheli paketten çamaşır çıktığını bildirdi.
İstanbul Havalimanı'nda iç hatlar bölümündeki 9 numaralı çıkış kapısı önünde bu akşam bulunan şüpheli paket dolayısıyla bomba alarmı verildi. Bomba imha ekiplerinin çalışmalarının ardından pakette çamaşır bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine alandaki güvenlik önlemleri kaldırıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü de açıklama yaparak şüpheli paketten çamaşır çıktığını bildirdi. (ANKA)