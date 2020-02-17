İstanbul Havalimanı'nda görünmeyen engele sahip bireyler için 'Ayçiçeği Yaka Kartı' uygulaması başladı

İstanbul Havalimanı'nda görünmeyen engele sahip bireylerin daha konforlu hizmet alabilmeleri için Ayçiçeği Yaka Kartı uygulaması başlatıldı.
İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yeni uygulamayı, "Dernek yetkilimizin IGA (İstanbul Grand Airport) ile bizzat görüşerek doğruladığı bilgiye göre; görünmeyen engele sahip bireylerin havalimanında daha konforlu bir hizmet alabilmeleri için Ayçiçeği (Sunflower) yaka kartı uygulaması başlatıldı" ifadeleriyle duyurdu.
Uygulamadan faydalanabilmek için terminaldeki başvuru noktalarından form doldurularak ayçiçeği kartı alınıyor.
Ayçiçek yaka kartına başvuru için İstanbul Havalimanı'ndaki danışma noktaları şöyle:
- 2. Terminal giriş kapısı karşısı
- 5. Terminal giriş kapısı karşısı
- Dış Hatlar pasaport kontrol sonrası
- Dış Hatlar A iskelesi başı
- Dış Hatlar D iskelesi başı
- Dış Hatlar F iskelesi başı
- İç Hatlar G iskelesi başı
- Dış Hatlar karşılayıcı salonu
- İç Hatlar karşılayıcı salonu
- Dış Hatlar Gelen Yolcu pasaport kontrolü öncesi
Ayçiçeği yaka kartını Otizm, demans (unutkanlık), kaygı bozukluğu, görme güçlüğü, duyma güçlüğü gibi görünmeyen engele sahip bireyler kullanabiliyor.