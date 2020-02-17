İstanbul Havalimanı'nda görünmeyen engele sahip bireyler için 'Ayçiçeği Yaka Kartı' uygulaması başladı

İstanbul Havalimanı'nda görünmeyen engele sahip bireylerin daha konforlu hizmet alabilmeleri için Ayçiçeği Yaka Kartı uygulaması başlatıldı.

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yeni uygulamayı, "Dernek yetkilimizin IGA (İstanbul Grand Airport) ile bizzat görüşerek doğruladığı bilgiye göre; görünmeyen engele sahip bireylerin havalimanında daha konforlu bir hizmet alabilmeleri için Ayçiçeği (Sunflower) yaka kartı uygulaması başlatıldı" ifadeleriyle duyurdu.

Uygulamadan faydalanabilmek için terminaldeki başvuru noktalarından form doldurularak ayçiçeği kartı alınıyor.

Ayçiçek yaka kartına başvuru için İstanbul Havalimanı'ndaki danışma noktaları şöyle:

2. Terminal giriş kapısı karşısı

5. Terminal giriş kapısı karşısı

Dış Hatlar pasaport kontrol sonrası

Dış Hatlar A iskelesi başı

Dış Hatlar D iskelesi başı

Dış Hatlar F iskelesi başı

İç Hatlar G iskelesi başı

Dış Hatlar karşılayıcı salonu

İç Hatlar karşılayıcı salonu

Dış Hatlar Gelen Yolcu pasaport kontrolü öncesi

Ayçiçeği yaka kartını Otizm, demans (unutkanlık), kaygı bozukluğu, görme güçlüğü, duyma güçlüğü gibi görünmeyen engele sahip bireyler kullanabiliyor.