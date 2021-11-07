İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, metro inşaatı için verilen 7.95 milyon Euro ek ödemeyi iade etti

İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA, havaalanına yapılan metro için kendisine fazladan ödenen 7.95 milyon Euroyu iade etti.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre İGA yaptığı açıklamada metro inşaatı için verilen 7.95 milyon Euro fazladan ödemeyi 5 Kasım'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na geri ödediğini açıkladı.

Ne olmuştu?

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Sayıştay’ın 2020 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı raporuna dikkat çekmiş, İGA’nın sözleşmeye göre üstlenmesi gereken Gayrettepe Metro inşaatındaki bazı kazı işlerini yapmadığını ifade etmişti.

Bu işlerin metro ihalesini alan şirket tarafından yapıldığı, buna karşın bakanlık tarafından İGA'ya yaklaşık 8 milyon Euro ödendiği belirtilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da önergeye verdiği yanıtta, paranın henüz geri alınmadığını kabul etmişti