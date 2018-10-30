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İSTANBUL HAVALİMANI İLK TARİFELİ UÇUŞA HAZIRLANIYOR

  İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Havalimanı yarın gerçekleştirilecek ilk tarifeli uçuşa hazırlanıyor

30 Ekim 2018 14:45

 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Havalimanı yarın gerçekleştirilecek ilk tarifeli uçuşa hazırlanıyor.
Açılışın ardından ilk sefer, yarın  saat 11.30\'da gerçekleştirilecek Türk Hava Yolları\'nın (THY) İstanbul-Ankara seferi olacak. THY ilk seferini Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla icra ederken, ikinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan Havalimanı olacak. İstanbul Havalimanı\'na ilk iniş yapacak olan Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının ise saat 14.15\'de piste teker koyması planlanıyor. THY, İstanbul Havalimanı\'ndan Ankara, Ercan ve Bakü seferlerini gerçekleştirecek. Seferler zamanla kademeli olarak artırılacak.

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