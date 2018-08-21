T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL- (havadan görüntülerle) BAŞAKŞEHİR'DE BOŞ ARSA KAÇAK KESİM YAPANLARLA DOLDU

Haber- Kamera - Ali AKSOYER - Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA)  İstanbul'da yapılan tüm uyarılara rağmen kesim için belirlenen noktalar dışında kurban kesimi yapılıyor

21 Ağustos 2018 15:00

Haber- Kamera - Ali AKSOYER - Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA) 
İstanbul\'da yapılan tüm uyarılara rağmen kesim için belirlenen noktalar dışında kurban kesimi yapılıyor. Başakşehir\'de bazı vatandaşların iş yerleri önünde kesim yaptığı görülürken, boş bir alanda da hem satış  hem de kesim yapıldı.  Başakşehir Şahintepe\'de  boş alana gelen çok sayıda kişi yasak olmasına rağmen kurban kesimi yaptı. Kesim sırasında küçük yaşta çocuklarında seyretmesi dikkat çekti.  Kesim yapılan alan havadan da görüntülendi.  Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlarında iş yerleri önünde kesim yaptığı görüldü. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
Kesim yapılan alanın havadan görüntüleri (ek geçilecek)

///////////geçilen görüntü
Kurban kesilen alandan görüntü
Kurban kesen vatandaşlardan görüntü
Diğer detaylar
/////////////////////////////////////////////////////////////////
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber KameraAli AKSOYERAlper KORKMAZBaşakşehirKesimDÖKÜMÜ Kesim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24