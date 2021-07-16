İstanbul Halk Ekmek'e bir yıl içinde ikinci zam yapılırken, ekmek fiyatı 1,25 lira oldu.

2020'nin Eylül ayında yüzde 33 zamlanarak 1 TL'ye çıkan Halk Ekmek, yüzde 25 daha zamlandı. Normal ekmek yarından itibaren 1 TL değil 1.25 TL'ye satılacak.

Haber Global'nin haberine göre; İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, "Artan un ve enerji maliyetleri karşısında bu zam kaçınılmazdı" dedi. Sadece un fiyatlarındaki yıllık artışın yüzde 50'yi bulduğunu aktaran Nama, "Bu yıl kuraklıktan dolayı buğday rekoltesinde ciddi bir düşüş var. Kurdaki artışlarla birlikte ithalat maliyeti de yükselecek. Elektrik ve doğalgazdaki artışlar, işçilik maliyetleri ve ağır vergi yükleri zorlayınca fiyatlarda düzenleme yapmak zorunda kaldık" diye konuştu.

İstanbul'daki fırıncılar da ağustosun ikinci perşembesi İTO Meclis Komisyonu'na 230 gram ekmeğin 2 TL'den 2.5 TL'ye çıkmasını talep etmeye hazırlanıyor.