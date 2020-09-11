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İstanbul hafta sonunu yağmurlu geçirecek

11 Eylül 2020 17:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin haritasına göre cumartesi ve pazar günü yurdun önemli bölümünde sağanak yağışlar görülecek. İstanbul'da ise pazar günü yağmurun etkili olması bekleniyor.

Sonbaharla birlikte hava sıcaklıkları adım adım düşerken yağışlar da arttı. Meteoroloji hafta sonu için vatandaşları uyardı, İstanbul dahil birçok bölgede yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji’nin açıklamasına göre rüzgâr, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, ülkenin doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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