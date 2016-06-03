İstanbul hafta sonunu yağışlı geçirecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul hava durumu için yaptığı yağış uyarısı akşam saatlerinde kendisini gösterdi. İstanbul Avrupa yakası batı kesimlerinde etkili olan yağmur trafikte aksamalara neden oldu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün İstanbul için yaptığı uyarı ve hava durumu tahmini şöyleydi:

"Trakya kesiminde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerine kadar İstanbul'un Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde de etkili olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Cumartesi ve pazar günü yağış bekleniyor

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakası Cumartesi günü parçalı bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık değerleri ise 18-26 derece arasında değişiyor.



Yağışların sağanak şeklinde olması bekleniyor. Zaman zaman güneş açak ancak hafta sonunu İstanbul'da geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor.

Pazar günü İstanbul hava durumu da vatandaşlara sürpriz yapacak. Yine Anadolu ve Avrupa yakasında bölgesel yağışlar var.



Ramazan ayının ilk günü Pazartesi ise İstanbul'da güneş yeniden yüzünü gösterecek. Ancak hava durumu parçalı bulutlu. Salı günü ise sıcaklıklar 25 dereceden 22 dereceye düşecek. Hava durumu yine parçalı bulutlu. Çarşamba günü ise güneşli günler başlayacak.