İstanbul hafta sonunu fırtına ve yağmurla geçirecek

İstanbul'da hafta sonu fırtına ve kuvvetli sağanak bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, hafta sonu güney ve güneybatı yönlerinden esmesi beklenen lodosun, zaman zaman saatte 60 ile 80, zaman zaman da 80 ile 100 kilometre ile tam fırtınaya dönüşmesiyle kuvvetli sağanağın beklendiği belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, açıklamada bu durumun olumsuz durumlara yol açabileceği kaydedilerek, "Vatandaşlarımızın çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, su baskını ve ulaşımın aksaması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı duyarlı ve tedbirli olmaları, can ve mal güvenlikleri bakımından önem arz etmektedir" denildi.