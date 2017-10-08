İstanbul Hadımköy'de lojistik deposunda yangın

İstanbul Hadımköy’de 2 bin metrekare alana kurulu lojistik deposunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangın 1,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın saat 11.00 sıralarında Hadımköy Yeşilbayır mahallesinde bulunan bir lojistik deposunda çıktı. Deponun plastik hammadelerinin saklandığı bölümde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın ihbarı üzerine olay yerine Hadımköy, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Kıraç, Avcılar, Esenyurt'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.