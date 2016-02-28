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İstanbul 'güvensiz' bulundu, Dünya Siyaset Bilimi Kongresi iptal edildi

Kongrenin Avrupa’daki bir şehirde düzenleneceği, yeni yerin 25 Mart’ta duyurulacağı açıklandı

28 Şubat 2016 10:24

Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği’nin (IPSA) İstanbul’da düzenlemeyi planladığı Dünya Siyaset Bilimi Kongresi ‘katılımcıların güvenliğini garanti edemeyecekleri‘ gerekçesiyle iptal edildi.

Derneğin internet sitesinden yapılan açıklamada 23-28 Temmuz’da gerçekleşecek 24’üncü Dünya Siyaset Bilimi Kongresi’nin iptal edildiği şu sözlerle duyuruldu:

“Türkiye ve bölgedeki gelişmeler, güvenlik durumunu büyük ölçüde kötüye gittiğine işaret ediyor. Düzenleme ekipleri, tüm katılımcıların güvenliğini garanti edemeyeceği sonucuna vardı.”

Kongrenin Avrupa’daki bir şehirde düzenleneceği, yeni yerin 25 Mart’ta duyurulacağı açıklandı.

Dünya Siyaset Bilimi Kongresi, dünyanın en büyük siyaset bilimi kongresi olma niteliği taşıyor.

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