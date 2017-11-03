İstanbul Güvenlik Konferansı'nda Katar'a ambargo konuşuldu

Gülseli KENARLI – Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL, (DHA) TÜRK Asya Strateji Merkezi (TASAM), Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ve Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenen “İstanbul Güvenlik Konferansı”, “Yeni Güvenlik Ekosistemi ve Çok Taraflı Bedeli” başlığıyla gerçekleştirildi. Katar Üniversitesi öğretim üyesi Khalid Shames Al-Abdulqader, (Katar ambargosu) “Ambargo uygulayan ülkeler kendilerine uluslararası anlamda sıkıntı yaşatmıştır. Uluslararası alanda onlara bir ‘dur’ denildi. Türkiye’nin duruşu çok önemliydi. O şoku yok etti, tersi bir şok yaşattı diğer tarafa” dedi.

Konferansta Körfez Krizinin, Körfez Ülkelerindeki Yankıları Forumu yapıldı. Katar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Mohd Abdülaziz Al-Khulfi, ülkelerine uygulanan ambargoda iyi niyet olmadığını belirterek, bundan sadece Katar\'ın değil diğer ülkelerin de etkilendiğini, Suudi Arabistan\'ın bu ülkelerin başında olduğunu söyledi. Bu ambargodan dolayı uluslararası sözleşmelerden doğan hakların çiğnendiğini ifade eden Khulfi, ambargo kapsamında uluslararası barışın tehdit altında olduğuna ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'na sunulmak üzere bir rapor hazırlanacağını anlattı.

“TÜRKİYE’NİN DURUŞU ÇOK ÖNEMLİYDİ”

Forumda bir konuşma yapan Katar Üniversitesi öğretim üyesi Khalid Shames Al-Abdulqader, “Katara yönelik bir süredir ambargo ağları örülüyordu. Ama Katar bunun üstesinden geldi. Amaç Katar’ı yok etmek, ekonomisi yerle bir etmek. Katar tarihe baktığımızda Mısır’ın ekonomik kalkınmasına yardımcı olmuştur” dedi.

Khalid Shames Al-Abdulqader, Katar’a uygulanan ambargo hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “Ambargo, kendi sıkıntılarının üstesinden gelmek için Katar’a saldırmak gibi birşeydir. Ama kendi kabuğuna çekilme olacak. Katar ekonomisini kalkındırmaktadır. Bir takım olanaklar Dubai’den Katar’a yönelmiştir. Ambargo uygulayan ülkeler kendilerine uluslararası anlamda sıkıntı yaşatmıştır. Uluslararası alanda onlara bir ‘dur’ denildi. Türkiye’nin duruşu çok önemliydi. O şoku yok etti, tersi bir şok yaşattı diğer tarafa. Ambargo 5 aydır devam ediyor, önümüzdeki dönemde de devam edebilir. Bir çok boyutu vardır bu olayın. Katar’ın para birimini, başka ülkeleredeki yatırımlarını da hedef aldılar. Ama biz bunların üstesinden gelebildik, karşı koyabildik. Katar ekonomisi gelirler bakımından aynı seviyesinde devam etmektedir” şeklinde konuştu.

KONFERASTA BUGÜN

Konferansın bugünkü oturumlarında Küresel Güvenlik Mimarisinde Sudan’ın Yeri: Güvenlik Tehdidinin Model Ülkeye, İran’ın Şiddet İçinde Olmayan Devlet Aktörleri İçin Yaklaşımını Anlamak, Irak Örneğinde Kriz Sonrasından Toplumsal Rekonstrüksiyon, Çin Coğrafya Telakkisindeki Değişim Oturumları başlıklı paneller yapıldı.

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