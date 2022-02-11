İstanbul Güngören'de yangın sonrası patlama: 6 kişi yaralandı

İstanbul Güngören'de bir binada yangın çıktı. Yangın sırasında patlamalar meydana gelirken olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Güngören Kaymakamlığı yangına ilişkin olarak, "Bugün saat 13.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Sinan Paşa Sokakta bulunan bir tekstil imalathanesinde yangın olayı ihbarı alınmıştır. Alınan ilk bilgilere göre imalatta kullanılan yanıcı maddelerden kaynaklanan yangın sebebiyle olay yerine ivedilikle güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerimizce çevrede gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, meydana gelen yangının söndürülmesi çalışmaları devam etmektedir. Olayda hafif şekilde yaralanan ve dumandan etkilenen (6) işyeri çalışanı çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Mahalle sakinlerimize, işyerlerimize ve yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.