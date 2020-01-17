İstanbul Güngören'de doğalgaz patladı; 1 yaralı

İstanbul Güngören'de bir binada meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlama sonucu ulaşıma kapatılan Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nın geçtiği Abdi İpekçi Caddesi yaklaşık 3 saat sonra yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Güngören'deki dairede meydana gelen doğal gaz patlamasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada patlama yaşanan evin mutfağındaki ocakta 2 gözün açık olduğu belirtildi. Patlamada bir kişi yaralanırken, vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Güngören'de 5 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı olay sonrası polis ekipleri Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nın geçtiği Abdi İpekçi Caddesi'ni yaya ve araç trafiğine kapattı. Polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri patlamanın yaşandığı daire ve çevresine uzun süre olay yeri incelemesi yaptı. Belediye temizlik görevlileri de çevreye yayılan cam ve taş parçalarını süpürdü.

Patlamadan kalan enkaz ise iş makinesi yardımıyla kamyona doldurularak kaldırıldı.

Çalışmaların tamamlanması sonrası Abdi İpekçi Caddesi yaklaşık 3 saat sonra yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada binanın birinci katında kısmi çökme olduğu, çevre güvenliği alınarak bina tahliye edildiği ve patlamanın olduğu dairede bulunan iki kişiden birinin vücudunda yanıklar olduğu, bilincinin açık olduğu, diğerinin hafif yaralı olduğu vurgulandı. Açıklamada patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu, yapılan incelemelerde mutfak ocağının 2 gözünün açık olduğu belirtildi.