İstanbul Gümrük Müdürü Lütfi Ekinci gözaltında

T24 - İstanbul'da “rüşvet ve yolsuzluk” iddialarına ilişkin düzenlenen operasyon kapsamında, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü bir kaçakçılık operasyonunda gümrükten gelen yüksek kazançlı ürünlerin, fiyatı daha düşük ürünler şeklinde beyan edildiği tespit edildi. Kaçakçılık yaptıkları iddia edilen şüphelileri gözaltına alan polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.

Operasyon kapsamında, Atatürk Havalimanı kargo gümrüğü ve Ambarlı gümrük sahası başta olmak üzere birçok gümrük sahasında arama çalışması yürütüldü.

Polisin yaptığı araştırmada kaçakçılık yaptığı iddia edilen şüphelilerin gümrük muhafaza memurlarına rüşvet verdiği tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından mali polis olay ile ilgili İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci'yi gözaltına aldı. Ekinci, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi

Söz konusu operasyon çerçevesinde aralarında üst düzey gümrük görevlilerinin de bulunduğu 20 kişi dün gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda “rüşvet ve yolsuzluk” sonucu elde edildiği düşünülen yüksek miktarda para ele geçirilmişti.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



