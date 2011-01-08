-İSTANBUL GÜMRÜK MÜDÜRÜ GÖZALTINDA İSTANBUL (A.A) - 08.01.2011 - İstanbul'da ''Rüşvet ve yolsuzluk'' iddialarına ilişkin düzenlenen operasyon kapsamında, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gümrüklerdeki ''rüşvet ve yolsuzluk'' iddialarıyla ilgili düzenlenen operasyon kapsamında, Atatürk Havalimanı kargo gümrüğü ve Ambarlı gümrük sahası başta olmak üzere birçok gümrük sahasında arama çalışması yürütüldü. Bu çalışmalar kapsamında İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Ekinci, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi Söz konusu operasyon çerçevesinde aralarında üst düzey gümrük görevlilerinin de bulunduğu 20 kişi dün gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ''rüşvet ve yolsuzluk'' sonucu elde edildiği düşünülen yüksek miktarda para ele geçirilmişti. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.