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İstanbul Gelişim Üniversitesi Kenan Önalan'ı ağırladı

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Gelişim Üniversitesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nde, Türkiye’nin görme engelli ilk üst düzey bürokratı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Kenan Önalan’ı ağırladı

21 Mart 2018 20:10

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Gelişim Üniversitesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nde, Türkiye’nin görme engelli ilk üst düzey bürokratı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Kenan Önalan’ı ağırladı.

“Engellilik Eksiklik Değil Farklılıktır” temalı buluşmanın, açılış konuşmasını İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Gör. Doç. Dr. Müzeyyen Sevtap Aytuğ ve Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. Ali Okatan yaptı.

Konuşmasında, sağlıksız bir çocukluk dönemi geçirdiğinden fakat yılmadan çalışarak üniversite yıllarında Balkan Ağırlık Şampiyonu olduğunu dile getiren Okatan,

“Bizler bedensel bir engelimiz olmasa dahi kendimize engeller, zorluklar yaratıyoruz hayatımız boyunca. Aslında insanın üstesinden gelemeyeceği engel yok. Kimi insanlar bedensel engellerle yaşamak zorunda kalıyor fakat onların da bir noktada bizden daha üstün yeteneklerle ve hislerle donatıldığını düşünüyorum. Onlar eksiklikleri ile değil, üstünlükleri ile farklılık yaratıyorlar” dedi.

“KİMSEDEN AYRICALIK İSTEMİYORUZ”

Engellilere olan bakış açısının değişmesi gerektiğini söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Kenan Önalan,

“Down sendromlu çocukların yaptıkları etkinliklerde, insanlar o çocukları izlerken ağlıyor. Bu doğru değil. Engelliye acımak ne demek? Ağlayarak engelli insanları daha mutlu etmiyorsunuz. Engel bir eksiklik değil farklılık. Öncelikle bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Biz içimizdeki bu farklılıklarla daha güzeliz. Hepimiz birbirimize benzeseydik inanın bu dünya daha çekilmez olurdu” dedi.

Türkiye’de engellilerle ilgili birçok yeniliği getirdiklerinden de bahseden Önalan,

“2011’de görme engelliler için kaldırımlardaki sarı yol işaret çizgilerini biz getirdik Türkiye’ye. Bu konuda birebir çalışmalarım oldu ve çok yol katettik. İlk sesli betimleme çalışmalarına yine biz imza attık.  Her şey çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için. Bunu birlikte engelleri eksiklik olarak görmeyerek, birlikte yaşamayı öğrenerek yapabiliriz” dedi.

Davetin sonunda, Kenan Önalan’a katılımlarından dolayı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Okatan tarafından plaket takdim edildi.

(FOTOĞRAFLI) 

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