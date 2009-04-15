İstanbul Gelir Vergisi rekortmenleri açıklandı

Aydın Doğan, 12 milyon 187 bin 634 TL tahakkuk eden vergi ile 2008 yılı İstanbul Gelir Vergisi rekortmeni oldu.



2008 Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi rekortmenleri, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında açıklandı.



İkinci sırada 9 milyon 708 bin 371 TL gelir vergisiyle Hüsnü Mustafa Özyeğin, üçüncü sırada da 9 milyon 660 bin 697 TL ile Semahat Sevim Arsel yer aldı.



Doğan, Özyeğin ve Arsel, 2007 Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi rekortmenleri listesindeki yerlerini 2008'de de korudu.

