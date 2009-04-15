T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İstanbul Gelir Vergisi rekortmenleri açıklandı

15 Nisan 2009 16:59

Aydın Doğan, 12 milyon 187 bin 634 TL tahakkuk eden vergi ile 2008 yılı İstanbul Gelir Vergisi rekortmeni oldu.

2008 Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi rekortmenleri, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

İkinci sırada 9 milyon 708 bin 371 TL gelir vergisiyle Hüsnü Mustafa Özyeğin, üçüncü sırada da 9 milyon 660 bin 697 TL ile Semahat Sevim Arsel yer aldı.

Doğan, Özyeğin ve Arsel, 2007 Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi rekortmenleri listesindeki yerlerini 2008'de de korudu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24