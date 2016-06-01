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İstanbul Gaziosmanpaşa'da operasyon

Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan isimlerin gözaltına alındığı öğrenildi

01 Haziran 2016 11:49

İstanbul polisi önceden belirlenen bazı adreslere Özel Harekât ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenledi. 


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen bazı adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Özel Harekât polislerinin desteği ile girilen adreslerde arama ve inceleme yapıldı. Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde operasyon yapılan adresteki bir kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlılar, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Operasyona ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

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İstanbulGaziosmanpaşaterör operasyonu

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