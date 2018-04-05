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İstanbul Gazeteciler Derneği'nde görev dağılımı

    İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Gazeteciler Derneği (İGD)  yeni yönetimi görev dağılımı yaptı

05 Nisan 2018 18:00

 

 

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Gazeteciler Derneği (İGD)  yeni yönetimi görev dağılımı yaptı.

12. Olağan Genel Kurul\'unun tüzük gereği yapılan toplantısı en yaşlı yönetim kurulu üyesi sıfatı ile Mustafa Dolu başkanlığında açıldı. Daha sonra yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile Mehmet Mert\'i, Yönetim Kurulu Başkanlığına getirdi. Başkan Vekiliğine Mustafa Dolu, genel sekreterliğe Selçuk Onur,  saymanlığa Mehmet Remzi Tanış,  başkan yardımcılıklarına ise Celal Karali, Hüseyin Çetiner ve Leyla Peker  oy birliği ile getirildi.

İGD\'ye yeniden  başkan seçilen Mehmet Mert  toplantıda, yeni yönetim kurulunun görev süresince gündeme alacağı faaliyeterle ilgili bilgiler verdi.  

(FOTOĞRAF)

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