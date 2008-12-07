İstanbul Formula zarar ediyor

THY dahil 60 havayolu şirketine ikram hizmeti veren, Formula 1 yarışlarının VIP yemek işini organize eden işadamı Atilla Doğudan, patron Ecclestone ile konuşup uyardı: "Formula elimizden gidebilir"



Sabah gazetesinin haberine göre; Do&Co ve Atilla Doğudan ismini ilk kez Formula 1'in İstanbul'a gelmesiyle duyduk. Çünkü Formula 1 İstanbul'daki VIP bölümün ikram hizmetlerini diğer 17 şehirde olduğu gibi Do&Co yapmıştı. Avusturya merkezli şirketiyle büyük başarılara imza atan Türk işadamı Atilla Doğudan, iki yıl önce THY ile yüzde 50 ortaklı catering şirketi kurup THY'nin ikram hizmetlerini üstlendi.

Dünyanın en önemli 60 havayolu şirketinin ikram hizmetlerini de elinde bulunduran Atilla Doğudan, birkaç gün önce de, THY ile yüzde 50 ortaklı kurduğu THY Do&Co İkram Hizmetleri A.Ş ile girdiği İstanbul İl Özel İdaresi'nin ihalesinde, Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalılarını, aylık 450 bin YTL'ye kiraladı. Böylece Türkiye'de de büyük işler yapacağının sinyalini verdi. Avusturya merkezli Do&Co'nun sahibi, Türkiye'deki THY Do&Co şirketinin ortağı Atilla Doğudan ile Avusturya'da konuştum. Doğudan, çocukluğundan Avrupa'daki başarısına dünyadaki finansal krizden Formula 1 yarışlarına, Türkiye'deki hedeflerinden geleceğe dönük yatırımlarına kadar çok çeşitli konularda sorularımı yanıtladı.



5 bin kişiye iş



Bar kapısında kuruyemiş satarak girişimciliğe başlayan Doğudan, bugün 49 yaşında, günde 16 saat çalışıp, yılda 700-800 saat uçarak pilotlarla yarışan ünlü bir işadamı olarak THY dahil dünyada 60 havayolu şirketinin yemeklerini sağlıyor. Viyana, Münich, New York, Londra, Barcelona, Milano, Salzburg, Frankfurt, Berlin gibi dünyada 13 şehirde ve Türkiye'de 9 şehir olmak üzere toplam 22 şehirde mutfağı bulunan DO&CO, 25 yıldır sürekli büyüyen ve kar eden bir şirket. Bugün 5 bin kişi çalışıyor.



17 pistte hizmet veriyor



Formula 1'in catering işinde 18. yılına giren şirket, toplam 19 pistten 17'sinde hizmet veriyor. İstanbul Formula 1'in ikram hizmetlerini de yapan DO&CO'nun sahibi Atilla Doğudan, "Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone; 'Ne yaparsan yap bana yardım et. Türkiye ayağı istediğim gibi gitmiyor. Zarar ediyorum. 9 Haziran'daki İstanbul Formula için ne yapabiliriz? Yoksa Türkiye'den çekilmem gerekecek' diye dert yandı" sözleriyle buna üzüldüğünü belirtti.



Dünya 3’üncüsü



Atilla Doğudan ile önce son girişiminden konuşuyoruz. "Üç yıldır Boğaz'da yer arıyorduk. Çok prestijli otel ve restoran açmak istiyoruz" diyen Doğudan, bunun için 20 milyon dolar civarında bir yatırım gerçekleştireceklerini, 2010'un Mayıs ayında da iki yalıda faaliyete geçeceklerini belirtiyor.

"Çalıştığım insanları öyle seçiyorum ki, hepsi ile tatile çıkabilecek yakınlıktayım. İşyerlerimde hep samimi bir ortam var. Birlikte eğleniyoruz" diyen Atilla Doğudan, 24 milyon yolcuya servis yapıyor ve Türkiye'de alanında yüzde 70 pazar payına sahip. Dünyada rakibi ikram firmalarından LSG Sky Chefs 2,3 milyar euro ile birinci, Gate Gourmet 1.6 milyar euro ile ikinci ve 400 milyon euro ciro ile DO&CO üçüncü durumda.

