İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Çetin: Araçlarımızla mahalle mahalle ekmek dağıtarak hizmet vereceğiz

Sözcü'den Büşra Cebeci'nin haberine göre, Çetin, gerek fırınların açık olacağını gerekse de ekmek dağıtımı yapan araçların mahalle mahalle gezerek vatandaşın ekmek ihtiyacının karşılanacağını belirtti. Çetin, ancak evinin yakınında fırın olan vatandaşların fırınlara gelerek ekmek alabileceğini, evi uzakta olan vatandaşlar içinse araçlarla ekmek dağıtılacağını söyledi.

Fırıncılar Odası Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da söz konusu durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Balcı, Cumartesi ve Pazar günü ekmek üretimi konusunda herhangi bir sıkıntının olmadığını belirtti. Meslektaşlarını bilgilendirdiklerini anlatan Balcı, “Üretim yapılacak, araçlarla mahallelere dağıtım gerçekleştirilecek. Araçlar her mahalleye gidecek. Vatandaşların tedirgin olması gereken bir durum söz konusu değil” dedi.

Fırıncıların üzerine düşeni yapacağını ifade eden Balcı, “Sıkıntı olacak yerlerde de kaymakamlık ve belediyeler devreye girecek. Onlar araçlarıyla ekmek dağıtacak. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Aynı üretimi, hatta fazla üretimi yapacağız. Gerekirse fazla kalsın. Ama insanlar ekmek arayıp, tedirgin olmasınlar. Şimdiden fırınlarımız ekmek üretmeye başladı” diye konuştu.

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