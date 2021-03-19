İstanbul Finans Merkezi’nin 10 maddelik temel yasası hazır

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ana hatlarını açıkladığı İstanbul Finans Merkezi’nin 10 maddelik temel yasası hazırlandı. Teklif, yakın zamanda TBMM’ye gönderilecek ve öncelikli yasalaşacak. Düzenlemeye göre bu bölgede faaliyet gösterecek finans şirketlerinin kazançlarının yüzde 75’i vergiden muaf tutulacak. Personel giderlerinin yüzde 80’i gelir vergisinden olacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, teklifte, düzenlemenin amacı, “Finansal rekabet gücünü uluslararası alanda arttırmak, finansal yapısını geliştirmek, üretimin finansmanında verimliliği arttırmak ve bu sayede İstanbul Finans Merkezi’nin önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olmasını sağlamaktır” olarak açıklandı. İstanbul Finans Merkezi bölgesinde katılımcı belgesi alarak faaliyet gösteren finansal kuruluşlar, finansal hizmetler kapsamında, yurt dışında yerleşik kişilere finansal hizmet ihracı gerçekleştirebilecek.

Hazırlanan teklifin ana unsurları şöyle:

Özel statülü İstanbul Finans Merkezi bölgesinin tüm altyapı ve üstyapı işletilmesi ve yönetilmesi Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan ‘yönetici şirket’ tarafından gerçekleştirilecek.

İstanbul Finans Merkezi bölgesinde, katılımcıların faaliyetlerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, ilgili kamu kuruluşlarının görev alacağı ‘Tek Durak Büro’ oluşturulacak. Bu büro, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından yönetilecek. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, ilgili kamu kurumlarından personel isteyebilecek.

Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen finansal hizmet ihracı niteliğindeki faaliyetlerinin tamamına yakını vergiden muaf olacak. Faaliyetler kapsamında elde edilen kazançlarının yüzde 75’i kurum kazancından indirilecek. İşlemler ile bu hizmet ve işlemler nedeniyle lehe alınan paralar, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nden istisna olacak.

Finansal kuruluşların İstanbul Finans Merkezi bölgesinde istihdam ettikleri personelin elde ettiği ücretler, yurt dışında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde yüzde 60’ı düzeyinde, yurtdışında en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde ise yüzde 80 düzeyinde gelir vergisinden muaf olacak.