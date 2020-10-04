İstanbul Finans Merkezi 2022'de açılıyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi için açılışın 2022'nin ilk çeyreğinde olacağını söyledi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Aşan, “İhracatta eylül rekorunu kırdık. İhracat bizim en önemli kalemimiz. Yeni ürünler ihraç etmeye başladık. İhracatta yerlilik oranı en yüksek olan ülkelerdeniz” diye konuştu.

Dünyanın aşırı finansallaşma sorunları olduğunu söyleyen Aşan, “İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin ilk çeyreği gibi açmış olacağız” dedi.