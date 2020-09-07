İstanbul Fener Rum Patriği'nden Ayasofya ve Kariye tepkisi: Sanki şehirdeki camiler yetmiyormuş gibi...

İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ayasofya ve Kariye müzelerinin camiye çevrilmesine tepki gösterdi. “Sanki şehirdeki camiler yetmiyormuş, sanki buradaki çoğunluk dininin inananları için çok sayıda ibadethane ihtiyacı doğmuş gibi yönetenler, aceleyle bu kararları aldı” diyen Bartholomeos, Türk hükûmetinin eylemlerinin Yunanları, onların kimliğini ve kültürünü rencide ettiğini ifade etti.

İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul'daki Ayasofya ve Kariye müzelerinin camiye çevrilmesinin Yunanlıları rencide ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Ayasofya ve Kariye camiye çevrilmişti. Dünya kültür mirası için önemli yapıların camiye çevrilmesine, başta Yunanistan olmak üzerine birçok kesimden eleştiri gelmişti.

"Rencide edici; sabrediyoruz ve dua ediyoruz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türk hükümetinin eylemlerinin Yunanları, onların kimliğini ve kültürünü rencide ettiğini belirtti.

Bartholomeos şöyle konuştu:

"Birkaç ay önce Ayasofya camiye dönüştürüldü. Daha sonra da en güzel manastırlardan Kariye de cami yapıldı. Sanki şehirdeki camiler yetmiyormuş, sanki buradaki çoğunluk dininin inananları için çok sayıda ibadethane ihtiyacı doğmuş gibi yönetenler, aceleyle bu kararları aldı. Bu eylemler bizi, kimliğimizi, tarihimizi, kültürümüzü rencide ediyor. Sabrediyoruz ve dua ediyoruz.”

Bu, Bartholomeos'un Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili ikinci açıklaması oldu. 1 Temmuz'da Feriköy’deki 12 Havariler Kilisesi’ndeki ayinden sonra konuşan Bartholomeos, "Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, dünyada milyonlarca Hıristiyanı, İslam’a karşı çevirecektir. Oysa istenen şey birliktir” demişti.